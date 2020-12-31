أخبار الرياضة.. إصابة 4 لاعبين جدد في الأهلي بفيروس كورونا.. أزمة تهدد مباراة الزمالك وإنبي.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح

يبدو أن أيام أحمد سامي المدير الفني لسموحة قد أوشكت على الانتهاء داخل النادي السكندري، وذلك بعد استياء رئيسه فرج عامر من نتائج الفريق منذ انطلاق الدوري.

شن الإعلامي أحمد شوبير، هجوما عنيفا على اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، بسبب الطريقة التي تدار بها الجبلابة في الفترة الأخيرة. تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن تشكيلة فرانس فوتبول المثالية للأفضل في أفريقيا 2020.



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