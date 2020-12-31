تأكيدا لـ دوت الخليج.. سيرينو يشارك في تدريبات صن داونز بعد التعافي من الإصابة

التحق الأوروجواياني جاستن سيرينو، بتدريبات فريقه ماميلودي صن داونز، اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة.

واستقبل لاعبو الفريق والجهاز الفني، سيرينو بحفاوة كبيرة، والذي بدا سعيدا بعد العودة للمشاركة في تدريبات فريقه.

سيرينو كان قد عاني من الإصابة مطلع هذا الموسم، وهي السبب الوحيد التي غيبته عن تدريبات فريقه الفترة الماضية وليس تمرده كما أشارت بعض وسائل الإعلام.

وكنا قد أكدنا في "دوت الخليج" أن سيرينو غاب عن مباراة صن داونز أمام بطل بتسوانا في دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة وليس التمرد كما ردد البعض.

وأعلن نادي صن داونز غلق باب المفاوضات مع الأهلي بشأن لاعبه سيرينو.