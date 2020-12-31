التحق الأوروجواياني جاستن سيرينو، بتدريبات فريقه ماميلودي صن داونز، اليوم الخميس، بعد تعافيه من الإصابة.
واستقبل لاعبو الفريق والجهاز الفني، سيرينو بحفاوة كبيرة، والذي بدا سعيدا بعد العودة للمشاركة في تدريبات فريقه.
سيرينو كان قد عاني من الإصابة مطلع هذا الموسم، وهي السبب الوحيد التي غيبته عن تدريبات فريقه الفترة الماضية وليس تمرده كما أشارت بعض وسائل الإعلام.
وكنا قد أكدنا في "دوت الخليج" أن سيرينو غاب عن مباراة صن داونز أمام بطل بتسوانا في دوري أبطال أفريقيا بسبب الإصابة وليس التمرد كما ردد البعض.
وأعلن نادي صن داونز غلق باب المفاوضات مع الأهلي بشأن لاعبه سيرينو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تأكيدا لـ دوت الخليج.. سيرينو يشارك في تدريبات صن داونز بعد التعافي من الإصابة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.