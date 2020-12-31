المؤتمرات الصحفية لمنافسات مونديال اليد "أون لاين"

قررت اللجنة المنظمة ببطولة العالم لكرة اليد والتي تقام في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل بمشاركة 32 دولة، عقد المؤتمرات الصحفية لمباريات ومنافسات المونديال "أون لاين" بخاصية الفيديو كونفرانس.

وجاء هذا القرار في إطار الحرص علي تطبيق الإجراءات الاحترازية المقرر اتباعها من اللجنة الطبية ووزارة الصحة على أن يحق المشاركة في المؤتمر لكل الإعلاميين سواء من هم داخل القاعة أو خارجها.

وتعمل اللجنة الإعلامية حاليا على إنهاء استخراج التصريحات الخاصة بوسائل الإعلام سواء الصحف والمواقع والقنوات للحصول على التصريحات لتغطية المونديال.

من ناحية أخرى.. تقوم اللجنة حاليا بترتيب المسارات الخاصة بالقاعات المغلقة لمنع الاحتكاك لمن هم في داخل القاعة ومن هم خارجها.