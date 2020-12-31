"بروفة" لاستقبال ضيوف مونديال اليد في المطار وفق الإجراءات الاحترازية

أقامت اللجنة المنظمة ببطولة العالم لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر بروفة متكاملة فى مطار القاهرة على استقبال الوفود المقرر مشاركتها فى المونديال والذى تستضيفه مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير المقبل بمشاركة 32 دولة .
وتمت البروفة على استقبال وفود البطولة والوقوف على النقاط أو الأخطاء التى يجب تجنبها خلال الاستقبال الرسمي حيث أقيمت البروفة بشكل متكامل لبحث وتجنب أي ثغرات خاصة وأن الوفود سوف تكون داخل "الفقاعة الطبية " وعي نظام العزل الصحي المتبع داخل المونديال .
ومن المقرر أن يكون هناك من يتسلم الحقائب ويعقمها ويرسلها إلى الفنادق بالإضافة إلى انتقال الوفد من المطار إلى الفندق مباشرة بعد أن يقوم أحد مسئولي لجنة المراسم بإنهاء إجراءات الوصول في المطار .
من ناحية أخرى تقوم لجنة التسويق بالبطولة بإنهاء التفاصيل الصغيرة ووضع الرتوش النهائية على صالات البطولة من وضع اللافتات الإرشادية و الاعلانات الخاصة باللجنة على أن يتم تسليم الصالات خلال بداية الأسبوع المقبل اى بعد أيام قليلة .
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