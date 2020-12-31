نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد فاروق : درست جميع الفرق وجاهز لمهمتي مع دكرنس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادى دكرنس الرياضى برئاسة خضر إبراهيم عبر صفحة النادى الرسمية بوقع التواصل "فيسبوك" عن تولى سعد فاروق رسميا القيادة الفنية للفريق الأول بالنادى خلفا لمصطفى عبده والذى أعلن رحيله قبل يومين.

ويعاون سعد فاروق بالجهاز الفنى الجديد حسام عبدالعال مدربا عاما و سعيد صبحى مدربا فيما لم يتم الإعلان عن باقى أفراد الجهاز الفنى.

و فى أول حديث عقب توليه المهمة أكد فاروق أنه سعيد بتولى قيادة فريق جماهيري كبير مثل دكرنس وأن طموحاته كبيرة من أجل تحقيق أحلام جماهير دكرنس والصعود للممتاز.

وأكد أنه قبل المهمة سريعا نظرا لوجود مجلس إدارة محترم يوفر كل سبل النجاح بالإضافة للعناصر المميزة التى يضمها الفريق من لاعبين أصحاب خبرات.

كما أكد أنه قام بدراسة كل الفرق وأن مجموعة بحرى ليست ببعيدة عن دراسته منذ فترة ولو أنها المرة الأولى التى يتولى فيها قيادة أحد فرق مجموعة بحرى خلال مسيرته بالقسم الثانى.

جدير بالذكر أن سعد فاروق بدأ مسيرته كلاعب بناشئي نادى التصنيع بحلوان ، ثم إنتقل لنادى الصيد بالممتازب وقتها ثم رحل للدخان ثم إنبى ثم عاد مجددا للدخان قبل أن يستقر بمحطته الأخيرة لاعبا بنادى الانتاج الحربى.

وخاض عدة تجارب فنية أبرزها مساعدا مع الكابتن إسماعيل يوسف موسم ونصف الموسم بالدورى الممتاز مع نادى الإنتاج الحربى والنجوم وسيراميكا ثم العودة للنجوم مجددا وحلوان العام حيث نجح فى قيادة الفريق من القسم الرابع وصولا للممتاز ب خلال ٣ مواسم.