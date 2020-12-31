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مباريات قوية لأندية بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر بالجولة الخامسة بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - تقام عصر السبت القادم منافسات الأسبوع الخامس بالمجموعة الرابعة بدوري القسم الثالث والتى تضم أندية بني سويف والفيوم والبحر الأحمر .

اهناسيا الرياضي بقيادة مديره الفني الشاب عمرو عبد العال يحل ضيفا على أمية بقيادة مديره الفني رمضان رجب بمباراة محط الأنظار ، اهناسيا يحاول تعويض خسارته بالجولة الماضية أمام ابشواى وتحقيق نتيجة ايجابية فيما يطمح طامية فى اسعاد جماهيره ومواصلة الانتصارات .

ويستضيف ابشواي بقيادة مديره الفني أحمد مصطفى شقيقه مطرطارس بديربي أبناء الفيوم ، ويطمح الفريقان لتحقيق الفوز بصدارة المجموعة .

ويستضيف ببا بقيادة مديره الفني صالح مصطفى نظيره سنورس بمباراة يبحث فيها أبناء ببا عن تحقيق فوز أول بالمسابقة .

ويستضيف الواسطى بقيادة مديره الفني أحمد الجيوشي نظيره رأس غارب ، ويأمل الجيوشي فى اسعاد جماهيره فيما يسعى رأس غارب لتحقيق فوز أول بالمسابقة .

ويحل اطسا ضيفا ثقيلا على عاملين غارب بمباراة متكافئة ، فيما يحل أبو كساة ضيفا إلى سينزو بمباراة قوية يأمل كلا الفريقان في تحقيق الثلاث نقاط للتقدم بجدول الترتيب ومواصلة الانتصارات ، بينما لن يلعب مركز شباب الفيوم بتلك الجولة .

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة بدوري القسم الثالث كالأتي :

1 - مطرطارس 10 نقاط

2 - أبو كساة 10 نقاط

3 - ابشواي 9 نقاط

4 - سينزو 8 نقاط

5 - طامية 5 نقاط

6 - اهناسيا 4 نقاط

7 - الواسطى 4 نقاط

8 - سنورس 4 نقاط

9 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط

10 - اطسا نقطتين .

11 - ببا نقطتين

12 - عاملين غارب نقطتين .

13 - رأس غارب صفر .

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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