تقصى الحقائق فى أزمة منتخب الشباب تعلن قراراتها.. الأحد المقبل

تعلن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، يوم الأحد المقبل، نتيجة التحقيقات التى أجرتها لجنة تقصى الحقائق في أزمة انسحاب منتخب الشباب في دورة شمال أفريقيا فى تونس.

وقال المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة فى تصريحات له اليوم: تلقينا التقرير الخاص بتقصى الحقائق حول أزمة انسحاب منتخب الشباب في تونس وسوف يتم الإعلان عن القرارات يوم الأحد القادم بعد رفع التقرير إلى وزارة الشباب والرياضة.

وأظهرت مسحة فيروس كورونا عن سلبية عينة ٥ لاعبين بصفوف منتخب الشباب إضافة إلى عامل المهمات الذين يخضعون إلى العزل الصحى منذ عودتهم من تونس.

جاءت قائمة خماسي منتخب الشباب على النحو التالي: أسامة فيصل وحسام أشرف وزياد كمال وعبد الغني محمد والسيد عطية إضافة إلى علاء سعيد مسؤول المهمات.

ومن المقرر عمل مسحة أخرى لـ 7 لاعبين يوم الإثنين المقبل لكل من: حازم هانى وإبراهيم عادل ومحمود صابر وعبد الرحمن عشري وياسين مرعي وكريم محمد وزياد فرج.

وتعلن اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، يوم الأحد المقبل، نتيجة التحقيقات التى تم إجراؤها بمعرفة لجنة تقصى الحقائق فى أزمة انسحاب منتخب الشباب من دورة شمال افريقيا فى تونس.

وأفاد مصدر مطلع داخل الجبلاية أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أدان الجميع في تلك القضية وتم رفع تقرير إلى اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد لاتخاذ القرار المناسب.

أشار إلى أن الدكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب خضع إلى التحقيق بمعرفة لجنة تقصى الحقائق للوقوف على أسباب تفشي فيروس كورونا بين صفوف لاعبي منتخب الشباب فى دورة شمال افريقيا فى تونس.

واطلعت أيضا لجنة تقصي الحقائق في اتحاد الكرة برئاسة المستشار حسين حلمى على تقرير الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة.

وقدم ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، تقريره حول انتشار فيروس كورونا بين صفوف اللاعبين قبل المشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

وأكد ربيع ياسين في تقريره أن طبيب المنتخب د.وليد منظور يتحمل مسئولية إصابات كورونا لأنه لم يحرص على توعية اللاعبين.

وتابع ياسين في تقريره أن دوره فني فقط ولا علاقة له باي شيء يتعلق بالسفر المبكر أو تسكين اللاعبين في الغرف، وأنه يختص بالنواحي الفنية والتدريبية لا أكثر.