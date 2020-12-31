أسامة الصبر نجم يوفنتوس السابق في حوار لصدى البلد: محمد صلاح عليه أن يبقى في ليفربول.. ميسي يرحل من برشلونة بشرط.. وهذا سر ابتعاد الأفارقة عن الفوز بالجوائز العالمية

ربما لا ينال المغربي أسامة الصبر الشهرة الكافية في الوطن العربي، إلا أنه أحد النجوم العرب الذي لعبوا في أكبر أندية أوروبا، لكن لم يحالفه الحظ بالاستمرار في البيانكويري لفترة طويلة واللعب أساسيا، وحصد الألقاب.

بدأ أسامة الصبر مسيرته الكروية في يوفنتوس موسم 2007، وشارك في 26 مباراة مع يوفنتوس في أول موسم له البيانكونيري.

لعب أسامة الصبر بعد ذلك للعديد من الأندية الإيطالية أبرزها كرتوني وكالتشيو فينيزيا وأريتسو.

عاد أسامة الصبر مؤخرا إلى يوفنتوس لكن من بوابة التدريب، حيث يعمل حاليا مديرا فنيا بأكاديمية يوفنتوس.

أسامة الصبر يتحدث لصدى البلد عن فرص يوفنتوس في المنافسة على الألقاب هذا الموسم، والأفضل في 2020، ومستقبل محمد صلاح في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد، ومصير ميسي مع البلوجرانا.

إليكم نص الحوار:

في البداية كيف ترى حظوظ يوفنتوس في الفوز بالدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم؟ يوفنتوس مر بتغييرات عديدة هذا الموسم، وسيكون لديه فرصة للفوز بالدوري الإيطالي ودوري الأبطال إذا أظهر الفريق شخصيته أمام المنافسين.