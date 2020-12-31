نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من كهربا بعد إصابته بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إصابته بفيروس كورونا.

وكتب كهربا عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" :"قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله على كل شئ".. مسحة اليوم إيجابية، بعد ما عملت مسحة يوم الثلاثاء وطلعت سلبي".

وأضاف :"وإن شاء الله ها اعمل مسحة بعد يومين وإن شاء الله تكون سلبي، ودعواتكم ليا بالشفاء".

وكان النادي الأهلي قد أعلن اليوم إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا وذلك بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية التي أجراها لاعبو الفريق الأحمر استعدادًأ لمباراة الغد أمام وادي دجلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة على ملعب الأهلي we ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.