نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب صلاح في قائمة سكاي سبورتس لأفضل لاعب في أوروبا 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شبكة سكاي سبورتس اليوم الخميس ترتيب أفضل اللاعبين في القارة الأوروبية للعام الجاري 2020 في الدوريات الخمسة الكبرى.

وتواجد في التصنيف 4229 لاعب شاركوا في المباريات للعام الجاري وحل في التصنيف الأول ليونيل ميسي فيما جاء روبيرت ليفاندوفسكي في المركز الثاني وكريستيانو رونالدو ثالثاً.

وفي باقي الترتيب جاء برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد في المركز الخامس وحل توماس مولر في المركز السادس بينما جاء الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز السابع.