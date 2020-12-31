نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارسيليا يستهدف نجم نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مارسيليا الفرنسي للحصول على خدمات واحد من نجوم نابولي الإيطالي خلال فترة الإتقالات الشتوية القادمة.

وكانت شبكة راديو مونت كارلو " قد أكدت في تقرير لها أن بابلو لونجوريا المدير الرياضي للفريق الفرنسي يسعى للحصول على خدمات ميليك مهاجم العملاق الإيطالي.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن مارسيليا لن يكون أمام صفقة سهلة في ظل سعي اللاعب للرحيل بسبب خروجه من حسابات المدير الفني لفريق نادي جينارو جاتوزو.