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عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وكتب مدافع الأهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" :"المسحة إيجابي بعد ما كانت سلبية".

وأضاف :"وفي انتظار مسحة اليوم إن شاء الله دعواتكم".

وكان النادي الأهلي قد أعلن اليوم الخميس إصابة ٤ لاعبين من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، بفيروس كورونا وهم مروان محسن ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمود كهربا.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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