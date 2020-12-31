نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جديدة.. ميسي يعود لدائرة اهتمامات مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الحوار الأخير الذي أجراه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني مع قناة La Sexta لا يزال محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية لا سيما الإنجليزية منها وذلك في ظل الشكوك حول مستقبل البرغوث الأرجنتيني مع البلوجرانا.

وأشارت صحيفة ديلي تيليجراف البريطانية إلى أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي علمًا بأنه كان قد طلب الرحيل رسميا عن برشلونة في الصيف الماضي إلا أن النادي الكتالوني تمسك بحصوله على الشرط الجزائي كاملا والذي يبلغ قدره 700 مليون يورو.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن قرار ميسي شجع العديد من الأندية لوضعه ضمن اهتماماتها وعلى رأسهم مانشستر سيتي الإنجليزي خاصة في وجود الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني السابق لبرشلونة داخل قلعة الاتحاد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تصريحات ميسي الأخيرة بشأن تطلعه إلى اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية شجعت مانشستر سيتي أكثر بشأن التعاقد معه.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن هذه التصريحات من المتوقع أن تُحيي الخطة الأولى التي وضعها مانشستر سيتي لإغراء ميسي.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر سيتي كان يخطط لضم ميسي 3 مواسم على أن يسمح له بالانتقال إلى صفوف نيويورك سيتي الأمريكي لمدة موسمين علما بأن النادي الأمريكي هو أحد الأندية المملوكة لمجموعة سيتي جروب المالكة للمان سيتي.

ونوهت الصحيفة البريطانية أن برشلونة يعاني منذ موسمين وذلك عقب التراجع الكبير على مستوى النتائج والبطولات سواء المحلية أو القارية وهو ما يزعج ميسي بشدة.