بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يهزم الباطن 2 - 1 في الدوري السعودي.. فيديو

تغلب فريق اتحاد جدة على نظيره الباطن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري السعودي.

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الاتحاد والباطن.

واستحوذ اتحاد جدة على الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 60 %، وسدد 7 تصويبات، جميعهم خارج القائمين والعارضة. في المقابل سدد الباطن 3 تسديدات طوال الـ 45 دقيقة، منهم تصويبة واحدة على المرمى، وتمكن جروهي حارس النمور من التصدي له.

وفي الشوط الثاني تمكن الاتحاد من هز شباك الباطن، عن طريق روماربو ريكادروا دا سيلفا في الدقيقة " 54"، قبل أن يعود نفس اللاعب ويضيف الهدف الثاني للنمور في الدقيقة 81.

وتمكن الباطن من تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق فابيو أبرو في الدقيقة 91 من ركلة جزاء، لتنهي المباراة بفوز الاتحاد على الباطن 2 - 1.

وشارك المدافع أحمد حجازي مع الاتحاد من بداية المباراة حتى نهايتها.

وبدأ اتحاد جدة المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: مارسيلو جروهي خط الدفاع: سعود عبدالكريم - زياد الصحفي - أحمد حجازي - مهند الشنقيطي. خط الوسط: عبد الإله المالكي - كريم الأحمدي - رومارينهو. خط الهجوم: فهدالمولد - بريجوفيتش - عبد الرجمن العبود.

وبهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 18 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد الباطن عن النقطة 11 في المركز الـ 11.