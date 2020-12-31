مصطفى عزام يكشف تفاصيل تحقيقات لجنة تقصى الحقائق فى أزمة منتخب الشباب

كشف الدكتور مصطفى عزام مقرر لجنة تقصى الحقائق في أزمة انسحاب منتخب الشباب في دورة تونس تفاصيل جديدة فى الملف.

قال الدكتور مصطفى عزام فى تصريحات له اليوم: طالبنا تقارير من المسؤولين عن البعثة وطالبنا وليد ماهر المنسق الإعلامي تقديم تقرير عن الأمر.

تابع: المستشار حسين حلمى رئيس اللجنة قام بالتحقيق مع وليد منظور طبيب منتخب الشباب عن ما دار فى رحلة تونس.

أضاف: أنه تم الاطلاع على تقرير من جانب عادل محفوظ إداري منتخب الشباب الخاصة بمسحات منتخب الشباب إلى جانب أن تقرير وليد ماهر تضمن أنه تم تكليفه بأعمال إدارية وأنه أبلغ بعدم التزام اللاعبين بارتداء الكمامة.

استطرد: تقرير ربيع ياسين تضمن أنه تغيير ميعاد السفر إلى تونس كان بموافقة اللجنة الخماسية المؤقتة واللجنة الطبية.

أشار إلى أن ربيع ياسين أكد أن سفر المنتخب إلى تونس كانت خالية من رئيس بعثة أو إداري وأن كافة الإجراءات الإدارية يسأل عنها اللجنة الخماسية المؤقتة أما الإجراءات الاحترازية يسأل عنها اللجنة الطبية للجبلاية.

وقال أيضا : تقرير الدكتور جمال محمد على شكل أنه بصفته مشرفا على منتخب الشباب رفضت سفر المنتخب إلى تونس قبل البطولة إلا أن رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة وافق على ذلك.

ونوه إلى أن تقرير جمال محمد على شكل أنه سافر إلى تونس وعقد جلسة مع البعثة وأن السفر المبكر وضم لاعب بالنجم الساحلي إلى منتخب تونس دون إجراء مسحة.

وتعلن يوم الأحد المقبل اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد نتيجة التحقيقات التى أجرتها لجنة تقصى الحقائق في أزمة إنسحاب منتخب الشباب في دورة شمال افريقيا فى تونس.

وأظهرت مسحة فيروس كورونا عن سلبية عينة ٥ لاعبين بصفوف منتخب الشباب إضافة إلى عامل المهمات الذين يخضعون إلى العزل الصحى منذ عودتهم من تونس.

جاءت قائمة خماسي منتخب الشباب على النحو التالي: أسامة فيصل وحسام أشرف وزياد كمال وعبد الغني محمد والسيد عطية إضافة إلى علاء سعيد مسؤول المهمات.

ومن المقرر عمل مسحة أخرى لـ 7 لاعبين يوم الإثنين المقبل لكل من: حازم هانى وإبراهيم عادل ومحمود صابر وعبد الرحمن عشري وياسين مرعي وكريم محمد وزياد فرج.

وأفاد مصدر مطلع داخل الجبلاية أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أدان الجميع في تلك القضية وتم رفع اتقرير إلى اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد لاتخاذ القرار المناسب.

أشار إلى ان الدكتور وليد منظور طبيب منتخب الشباب خضع إلى التحقيق بمعرفة لجنة تقصى الحقائق للوقوف على أسباب تفشي فيروس كورونا بين صفوف لاعبي منتخب الشباب فى دورة شمال افريقيا فى تونس.

واطلعت ايضا لجنة تقصي الحقائق في اتحاد الكرة برئاسة المستشار حسين حلمى على تقرير الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة.

وقدم ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، تقريره حول انتشار فيروس كورونا بين صفوف اللاعبين قبل المشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

وأكد ربيع ياسين في تقريره أن طبيب المنتخب د.وليد منظور يتحمل مسئولية إصابات كورونا لانه لم يحرص على توعية اللاعبين.

وتابع ياسين في تقريره أن دوره فني فقط ولا علاقة له باي شيء يتعلق بالسفر المبكر أو تسكين اللاعبين في الغرف، وأنه يختص بالنواحي الفنية والتدريبية لا أكثر.