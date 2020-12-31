البريميرليج في خطر.. كورونا يوجه 4 ضربات للكرة الإنجليزية خلال 72 ساعة

وجه فيروس كورونا المستجد كوفيد 19" 4 ضربات قوية لمسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج" خلال الأيام القليلة الماضية.

ورغم إعلان رابطة الدوري الإنجليزي، أمس، الأربعاء عدم مناقشة فكرة تأجيل البريميرليج، إلا أن تزايد الإصابات قد يجبر الرابطة على التأجيل خلال الفترة المقبلة، أو إلغاء حضور الجماهير في جميع المباريات.

ويستعرض دوت الخليج 4 ضربات تعرض لها الدوري الإنجليزي خلال 72 ساعة:

1- تأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الإثنين الماضي، تأجيل مباراة فريقي مانشستر سيتي وإيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة البريميرليج، بعد زيادة عدد حالات الكورونا في السيتيزينز.

كما أعلن نادي مانشستر سيتي إلى اكتشاف 5 حالات إصابة في صفوف الفريق قبل انطلاق مباراة الإثنين.

2- تسجيل أعلى معدل إصابات في البريميرليج:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أول أمس، الثلاثاء، اكتشاف 18 حالة فيروس كورونا، بين لاعبي ومدربي وموظفي أندية البريميرليج.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي أجريت على 1497 موظفا خلال أيام الماضية، كشفت عن وجود 18 إصابة بفيروس كورونا. وأضاف بيان الرابطة الإنجليزية، أن سيتم عزل المصابين بفيروس كورونا لمدة 10 أيام، وفقا لبروتوكول الدوري الإنجليزي. وتعدد عدد الإصابات الأخيرة في الدوري الإنجليزي، هي الأعلى من انطلاق الموسم الجديد 2020 - 2021.

3- تأجيل مباراة توتنهام وفولهام:

قررت رابطة الدوري الإنجليزي، أمس، الأربعاء تأجيل مباراة توتنهام ضد فولهام، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من البريميرليج.

وجاء قرار رابطة البريميرليج بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف فريق فولهام.

4- حرمان ليفربول وإيفرتون من حضور الجماهير: