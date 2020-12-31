الزمالك يبدأ مفاوضات التجديد مع جنش حارس عرين القلعة البيضاء

يعقد مسئولو الزمالك فى الوقت الحالى جلسة مع محمود عبدالرحيم جنش حارس الزمالك المخضرم من أجل إنهاء ملف التجديد له. وينتهى عقد جنش بنهاية الموسم الحالى، حيث يأمل مسئولو القلعة البيضاء فى التجديد له أسوة بزملائه فى الفريق شيكابالا وأوباما وأحمد أبوالفتوح الذين جددوا عقودهم مؤخرا. ويطلب جنش الحصول على 15 ملايين فى الموسم الواحد أسوة بزميله محمد عواد إلا أن لجنة الكرة عرضت عليه 10 ملايين فى الموسم. ويعد جنش من الأوراق الأساسية التى يعتمد عليها الزمالك فى السنوات الأخيرة قبل أن ينتزع زميله محمد أبوجبل مكانه فى التشكيل الأساسى عقب إصابة جنش بقطع وتر أكيليس فى تدريبات المنتخب الوطنى.

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