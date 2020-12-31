الشارقة يهزم عجمان 2-0 في الدوري الإماراتي

تغلب الشارقة على ضيفه عجمان 2 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وسجل إيجور كورنادو هدف التقدم للشارقة في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف ويلتون سواريز الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 89.

ورفع الشارقة رصيده إلى 29 نقطة في صدارة الترتيب مؤقتا، في انتظار خوض الجزيرة صاحب المركز الثاني برصيد 26 نقطة لمباراته المقررة أمام العين اليوم الخميس.

وتجمد رصيد عجمان عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر (قبل الأخير).

وفي مباراة أخرى لحساب المرحلة ذاتها، تغلب خورفكان على مضيفه الفجيرة 2 / 1.

وتقدم الفجيرة في الدقيقة 38 عن طريق فراس بلعربي، قبل أن يدرك رامون لوبيز التعادل لخورفكان في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 51، سجل ريكاردينيو هدف الفوز لخورفكان.

ورفع خورفكان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.