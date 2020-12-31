طبيب الزمالك: مسحة جديدة لثلاثي منتخب الشباب

قال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن الثلاثي حسام أشرف وأسامة فيصل وياسين مرعي لاعبى منتخب الشباب سيخضعون لمسحة طبية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الاطمئنان على حالتهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأكد طبيب الزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي أن نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها الثنائي أسامة فيصل وحسام أشرف جاءت سلبية، إلا أنه قرر خضوع الثنائي لمسحة جديدة للإطمئنان عليهم بشكل نهائي.

وأشار محمد أسامة إلى أن عودة الثلاثي للتدريبات الجماعية للفريق سيتوقف على نتيجة المسحة التي سيخضعون لها في الأيام القليلة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي المقرر لها 2 يناير المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العام.