طبيب الزمالك: مسحة جديدة لثلاثي منتخب الشباب

وأكد طبيب الزمالك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي أن نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها الثنائي أسامة فيصل وحسام أشرف جاءت سلبية، إلا أنه قرر خضوع الثنائي لمسحة جديدة للإطمئنان عليهم بشكل نهائي.
وأشار محمد أسامة إلى أن عودة الثلاثي للتدريبات الجماعية للفريق سيتوقف على نتيجة المسحة التي سيخضعون لها في الأيام القليلة القادمة.
ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي المقرر لها 2 يناير المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العام.
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