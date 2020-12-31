شباب بلوزداد يحقق فوزا مثيرا على سكيكدة في الدوري الجزائري

صعد فريق شباب بلوزداد حامل لقب الدوري الجزائري لكرة القدم، إلى المركز الرابع، عقب تغلبه على ضيفه شبيبة سكيكدة الصاعد حديثا 3 /2، اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية للمسابقة.

ورفع شباب بلوزداد ، الذي يملك مباراتين مؤجلتين، رصيده إلى عشر نقاط، فيما توقف رصيد شبيبة سكيكدة عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.

وتقدم بلوزداد عن طريق حمزة بحلول في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 23 قلص عبد القادر كايبو الفارق لسكيكدة، قبل أن يسجل يوسف بشو الهدف الثالث لبلوزداد في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل خير الدين مرزوقي الهدف الثاني لسكيكدة.

وفي مباراة أخرى لحساب المرحلة الخامسة، تغلب شبيبة القبائل على ضيفه عين مليلة 1 / صفر.

وسجل أحمد كروم الهدف الوحيد لشبيبة القبائل في الدقيقة 26.

ورفع شبيبة القبائل رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد عين مليلة عند 11 نقطة في المركز الثالث.