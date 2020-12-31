إيقاف كافاني 3 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه إسترليني للعنصرية

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف النجم الأورجوياني إدينسون كافاني لمدة ٣ مباريات.

ويأتي ذلك الإيقاف بسبب استخدامه لكلمة عنصرية عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام".

لم يكتف الاتحاد الإنجليزي بإيقاف كافاني فقط، بل غرمه ١٠٠ ألف جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن يغيب كافاني عن يونايتد في ثلاث مباريات ضد أستون فيلا بالبريميرليج، ومانشستر سيتي في كأس الرابطة، وواتفورد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسيعود كافاني على مباراة ليفربول المقرر لها ١٧ من يناير المقبل على ملعب أنفيلد.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثاني خلف ليفربول، ويبعد الشياطين الحمر بثلاث نقاط فقط عن المتصدر.