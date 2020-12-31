إلزام صالات اللياقة البدنية بالضوابط الاحترازية للوقاية من كورونا وغلق المخالفة

وجهت وزارة الشباب والرياضة مديري المديريات في جميع المحافظات بمتابعة تنفيذ صالات اللياقة البدنية والألعاب الرياضية للاجراءات والضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال لجان متابعة تضم في عضويتها المعنيين من مديريات الشباب والرياضة ووزارة الصحة والتنمية المحلية.

جاء ذلك في تعميم أرسلته الوزارة إلى كافة مديريات الشباب والرياضة، والذى تضمن إلزام صالات اللياقة البدنية بنسب إشغال تتناسب ومساحة وأساليب التهوية بها، وتراعي الالتزام المشدد بكافة الإجراءات الاحترازية، والحفاظ علي مسافات التباعد، وارتداء الكمامات طوال الوقت للمترددين عليها.

وورد في تعميم وزارة الشباب والرياضة إنه في حال مخالفة التعليمات المتعلقة بالضوابط الاحترازية ستتعرض المنشأة إلى الغلق وتوقف العمل بها لحين إشعار أخر.

وتكرر وزراة الشباب والرياضة دعوتها لجميع المعنيين بإدارة صالات اللياقة البدنية بالالتزام بالاشتراطات الاحترازية والاحتياطات الوقائية حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.