قبل ساعات من فتح السوق.. 5 أساطير "ببلاش" في ميركاتو الشتاء

ساعات قليلة ويفتح سوق الإنتقالات الشتوية في الدرويات الأوروبية، والذي قد يحمل العديد من المفاجآت المدوية، أبرزها توقيع النجم الأرجنتيني ميسي لاعب فريق برشلونة، لأي نادٍ غير البلوجرانا.

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز 5 صفقات ببلاش في سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة:

1- ليونيل ميسي:

كان ليونيل ميسي قرر الرحيل عن إدارة نادي برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة البلوجرانا، اشترطت على ميسي دفع الشرط الجزائي الموقع في عقده والمقدر بـ 700 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيله، وهو رقم يستحيل على أي نادٍ أو شخص دفعه. وبحلول يناير 2021 يحق للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التوقيع لأي نادٍ، دون الرجوع لإدارة برشلونة. ولم يعلن ميسي قراره حتى الآن بشان مستقبله، إلا أن تقارير صحفية، أن الوجهة الأقرب لميسي هي مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان، حال قرر مغادرة البلوجرانا.

2- سيرجيو راموس:

سيرجيو راموس أسطورة ريال مدريد، يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الميرتاكو الشتوي مجانا. وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد خلال الصيف المقبل، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد العقد حتى الآن، حيث ترغب إدارة الملكي في تجديد عقد اللاعب لموسم واحد، في حين يشترط القائد التجديد لموسمين على الأقل. ويلقى "راموس"، اهتماما كبيرا من كبار الأندية الأوروبية، وعلى رأسها ، مانشستر يونايتد وليفربول ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، باعتباره صفقة انتقال حر.

3- لوكا مودريتش:

مودريتش نجم فريق ريال مدريد هو الآخر سيكون متاحا بشكل مجاني خلال الميركاتو الشتوي.

لكن موقف مودريتش يختلف عن راموس، حيث تشير جميع التقارير الإسبانية، أن مودريتش سيجدد تعاقده مع ريال مدريد.

4- سيرجيو أجويرو:

يدخل سيرجيو أجويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي الفترة الحرة في عقده مع السماوي، خلال شهري يناير.

وينتهي عقد سيرجيو أجويرو في يونيو 2021، ولم يجدد النجم الأرجنتيني تعاقده رسميا مع النادي الإنجليزي حتى الآن.

5- أنخيل دي ماريا:

تنتظر إدارة نادي باريس سان جيرمان تولى ماوريسيو بوتشيتينو إدارة الفريق رسميا، لحسم مصير أنجيل دي ماريا نجم المصري، والذي ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

كان باريس سان جيرمان أعلن مؤخرا إقالة توماس توخيل من تدريب الفريق، بسبب سوء النتائج.

وتؤكد العديد من التقارير الفرنسية، أن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لفريق توتنهام هو الأقرب لخلافة توماس توخيل في باريس سان جيرمان.