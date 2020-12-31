كهربا يطلب الدعاء بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية

وقال عبدالحفيظ، إن مجدي أفشة سوف يجري مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف على نسبة شفائه بشكل تام وهو إجراء متبع في حالة تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا، وتم إجراء مسحتين له للتأكد بشكل نهائي من نسبة شفائه قبل مشاركته الجماعية.
ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها غدا الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.
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