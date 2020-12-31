كهربا يطلب الدعاء بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية

علق محمود كهربا لاعب النادي الاهلي على إصابته مجددا بفيروس كورونا المستجد.

وكتب كهربا عبر استوري بحسابه بإنستجرام قائلا: " قدر الله ماشاء فعل الحمدلله على كل شئ مسحة اليوم ايجابي بعد ما عملت مسحه يوم الثلاثاء طلعت سلبي وان شاء الله هعمل مسحه بعد يومين وان شاء الله تكون سلبي ودعواتكم ليا بالشفاء".

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي بالأهلي أكد أن المسحة الطبية التي أجراها محمود كهربا ‏ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني، جاءت إيجابية، وأن الرباعي سوف يخضع للعلاج وفقا ‏للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وقال عبدالحفيظ، إن مجدي أفشة سوف يجري مسحة طبية جديدة للاطمئنان على حالته والتعرف ‏على نسبة شفائه بشكل تام وهو إجراء متبع في حالة تعرض أي لاعب للإصابة بفيروس كورونا، ‏وتم إجراء مسحتين له للتأكد بشكل نهائي من نسبة شفائه قبل مشاركته الجماعية.‏

ويؤدي الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة وادي دجلة ‏المقرر لها غدا الجمعة في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري الممتاز.