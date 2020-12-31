نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يُصعد "كوكا" للمران مع الفريق الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتصعيد أحمد نبيل كوكا لاعب فريق الشباب للمشاركة في تدريبات الفريق الأحمر اليوم الخميس والتي أقيمت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويأتي تصيعد كوكا لاعب الوسط إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل سد النقص في مركز خط الوسط بعد إصابة الثنائي أكرم توفيق وعمرو السولية بفيروس كورونا، وتأكد غيابهما عن مباراة وادي دجلة غدًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة مساء غد الجمعة على ستاد السلام we ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.