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تعرف على ملعب مباراة الجزيرة المطروحي وبني عبيد بالقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة مسابقات القسم الثاني عن تغيير ملعب مباراة الجزيرة و بني عبيد بالجولة السابعة عن مجموعة بحري لتقام يوم الجمعة الموافق 8 يناير.

على أن تلعب المباراة بالمدينة الشبابية بأبوقير بالأسكندرية بدلا من مركز شباب مطروح كما هو محدد بالجدول.

وجاء قرار نقل المباراة بناء علي طلب نادي الجزيرة المطروحي صاحب الملعب وإحضاره الموافقات الأمنية اللازمة.

ويحتل الجزيرة المطروحي المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط ، بينما يحتل بني عبيد المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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