نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ملعب مباراة الجزيرة المطروحي وبني عبيد بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة مسابقات القسم الثاني عن تغيير ملعب مباراة الجزيرة و بني عبيد بالجولة السابعة عن مجموعة بحري لتقام يوم الجمعة الموافق 8 يناير.

على أن تلعب المباراة بالمدينة الشبابية بأبوقير بالأسكندرية بدلا من مركز شباب مطروح كما هو محدد بالجدول.

وجاء قرار نقل المباراة بناء علي طلب نادي الجزيرة المطروحي صاحب الملعب وإحضاره الموافقات الأمنية اللازمة.

ويحتل الجزيرة المطروحي المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط ، بينما يحتل بني عبيد المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.