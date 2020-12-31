نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا يحسم موقفه من ضم نجم ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الآرسنال، موقفه من التعاقد مع مواطنه إيسكو صانع ألعاب ريال مدريد في الميركاتو الشتوي المقبل.

حقيقة إنتقال إيسكو إلى آرسنال

وربطت العديد من التقارير الصحفية مؤخرا، اسم الدولي الإسباني إيسكو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، بالرحيل إلى آرسنال في الميركاتو الشتوي المقبل.

من جانبه قال أرتيتا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي آرسنال الإنجليزي، عبر صحيفة ميرور البريطانية: "النتائج القليلة الماضية لن تغير من أسلوبنا في التعامل مع نافذة الانتقالات".

وأتم مدرب الجانرز: "من الواضح أننا لا نستطيع التحدث عن لاعبين بعينهم".

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم إيسكو صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، بالرحيل عن سانتياجو برنابيو في الميركاتو الصيفي المقبل وفقا لرغبة زيدان.