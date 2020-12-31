نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة جديدة تقرب مصطفى محمد من الرحيل عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات الماضية تواجد مسئولين من نادي سانت إيتيان من أجل التفاوض بشأن نجم الزمالك مصطفى محمد.

ويرغب نادي سانت إيتيان في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عاما من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق غدا الجمعة.

وذكرت شبكة "مونت كارلو" اليوم إن الزمالك أبدى رغبة في الموافقة على رحيل مصطفى محمد بعد التعنت خلال الأسابيع الماضية.

وكان مصطفى محمد غاب عن تدريبات الزمالك لفترة بسبب رغبته في فرض كلمته على مسئولي الزمالك ومحاولة الضغط عليهم للانتقال إلى أوروبا.

ويتواجد مسئولو سانت إيتيان الذي يلعب في الدرجة الأولى الفرنسية من أجل إنهاء الأمر فيما يتعلق بضم مصطفى محمد.