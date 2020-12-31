نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على اللجنة المكلفة بقيادة نادى المنصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة الأوليمبية المصرية حل مجلس إدارة نادى المنصورة الرياضى وتعيين لجنة سداسية لقيادة مجلس إدارة النادى حتى نهاية مدة المجلس.

جاء القرار بسبب وجود بعض المخالفات بمحاضر إجتماعات مجلس الإدارة وتقدم أكثر من عضو بإستقالته من المجلس.

وضمت اللجنة السداسية كلا من:

حاتم المير رئيس مجلس الإدارة الحالى ، محمد صلاح عضو مجلس إدارة الحالى ونائب الرئيس حسب أخر إجتماعات الجمعية العمومية ، مجدى الشافعى أمين صندوق ، إسلام إبراهيم عضو مجلس ادارة ، أحمد عبد السميع المدير التنفيذي ، محمد عطيه المدير المالى.