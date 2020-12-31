نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على اللجنة المكلفة بقيادة نادى المنصورة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة الأوليمبية المصرية حل مجلس إدارة نادى المنصورة الرياضى وتعيين لجنة سداسية لقيادة مجلس إدارة النادى حتى نهاية مدة المجلس.
وضمت اللجنة السداسية كلا من:
جاء القرار بسبب وجود بعض المخالفات بمحاضر إجتماعات مجلس الإدارة وتقدم أكثر من عضو بإستقالته من المجلس.
وضمت اللجنة السداسية كلا من:
حاتم المير رئيس مجلس الإدارة الحالى ، محمد صلاح عضو مجلس إدارة الحالى ونائب الرئيس حسب أخر إجتماعات الجمعية العمومية ، مجدى الشافعى أمين صندوق ، إسلام إبراهيم عضو مجلس ادارة ، أحمد عبد السميع المدير التنفيذي ، محمد عطيه المدير المالى.