نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات نارية بالجولة الخامسة بمجموعة أسيوط بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق السبت في تمام الساعة الثانيه والنصف، منافسات الأسبوع الخامس، لمسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الثالثة، للموسم الكروي 2020\2021.

حيث يحل فريق نادي ملوي، ضيفا على فريق ناصر الفكرية، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب مركز شباب ناصر ملوي.

كما سيلعب فريق القوصية، مع فريق مركز شباب ناصر ملوي، في اللقاء الذي سيشهده ملعب نادي ديروط.

ثم يواجه فريق مركز شباب الخارجة، فريق نادي بني مزار، في المباراة التي سيشهدها ملعب مركز شباب الخارجة .

في حين يستقبل فريق مركز شباب القيس، فريق الوليدية، في المباراة التي سيحتضنها ملعب مطاي.

ثم يلتقي يوم الأحد القادم، فريق مركز شباب سمالوط، فريق نادي الهنداو، في المباراه التي سيشهدها ملعب مركز شباب مطاي.

وفي ختام مباريات الجولةالخامسة، يلعب فريق مركز شباب مغاغه، مع فريق الوادي الجديد، يوم الاثنين القادم، وذلك في اللقاء الذي سيشهده ملعب مطاي.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- ناصر الفكرية 9 نقاط

2-مركز شباب القيس 8 نقاط

3- القوصية 7 نقاط

4- مركز شباب ناصر ملوي 7 نقاط

5- مركز شباب مغاغه 7 نقاط

6 - مركز شباب الخارجة 7 نقاط

7- نادي ملوي 6 نقاط

8 - الوليدية 6 نقاط

9 - مركز شباب سمالوط 4 نقاط

10- الهنداو 4 نقاط

11- بني مزار 3 نقاط

12 - الوادي الجديد بلا نقاط