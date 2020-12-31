نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن حقيقة مفاوضات الأهلي لضم موليكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤولي نادي ستاندرلياج البلجيكي، حقيقة مفاوضات الأهلي لضم المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع موليكا

ونفى بناجمين نياكيس، المدير الرياضي لنادي ستاندرلياج البلجيكي، ما تردد مؤخرا بشأن مفاوضات مسؤولي الأهلي للحصول على خدمات جاسكون موليكا في يناير.

وعلق بناجمين نياكيس، في تصريحات صحفية: " نرفض تماما رحيل اللاعب عن صفوف فريقنا، نحن في حاجة لكل لاعب وكذلك موليكا أكثر اللاعب معنا منذ اشهر قليلة فقط هل تفكر في التفريط فيه في هذا التوقيت هذا مستحيل".

وأتم: "موليكا أحد أهم اللاعبين لدينا ونحن متعثرين في بطولة الدوري لا نفكر نهائيا في رحيل أي لاعب خلال يناير نسعى للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وكذلك السعي وراء ضم لاعبين جدد خلال يناير، من أجل أن يظهر الفريق بمستوى جيد خلال الأيام المقبلة".