نجح مسؤولو نادي الزمالك في تجديد التعاقد مع محمود جنش حارس مرمى فريق الكرة بالنادي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل. وعقد مسؤولو القلعة البيضاء جلسة مع الحارس اليوم تم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل ووقع اللاعب على العقود. وكان الزمالك سبق ونجح في تجديد عقد شيكابالا قائد الفريق لمدة موسمين بالإضافة إلى التجديد لكل من أحمد فتوح ويوسف أوباما لمدة ثلاثة مواسم لكل لاعب بداية من الموسم المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يجدد عقد جنش 3 مواسم جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.