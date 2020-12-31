أسامة ربيع يدعم "القناة" ويستقبل رئيس النادي ومحمد صلاح

حرص الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على مواصلة دعمه ومساندته لنادي القناة وللفريق الأول لكرة القدم، مع بداية مرحلة جديدة تحت قيادة الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة محمد صلاح.

واستقبل سيادة الفريق في مكتبه كلا من رئيس نادي القناة عماد الخواجة، إضافة إلي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم محمد صلاح في تواجد عضو مجلس إدارة الهيئة ومدير إدارة الرئاسة المستشار يحيي المحجوب.

وأكد الفريق أسامة في جلسته مع محمد صلاح أنه على ثقة في كامل أفراد الجهاز الفني من أجل تحسين العروض خلال الفترة المقبلة.

وشدد الفريق على دعمه الكامل لنادي القناة من أجل تحقيق الهدف الرئيسي وهو الصعود إلى الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لأن ذلك هو المكانة الطبيعية لنادي القناة.

وأعرب رئيس نادي القناة عماد الخواجة عن شكره وتقديره للفريق أسامة ربيع بسبب الدعم المستمر الذي يجده النادي منه.

وشدد على أن الجميع تعاهد على فتح صفحة جديدة خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه أعرب المدير الفني للفريق محمد صلاح عن سعادته بحالة الدعم الكبير التي يجدها.

وأكد أنه سعيد للغاية بالتواجد داخل منظومة هيئة قناة السويس تحت قيادة الفريق أسامة ربيع.

وشدد على أن جلسة اليوم مع الفريق كانت مثمرة وتدل على مدى الدعم الكبير من أجل العودة بالقناة إلي مكانته الطبيعية من جديد.

يذكر أن القناة يستعد لخوض المباراة المقبلة له أمام فريق طنطا يوم السبت المقبل.