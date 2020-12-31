رسالة خاصة من فرجاني ساسي إلى طارق حامد

حرص التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه رسالة خاصة للاعب وسط الفريق طارق حامد منذ قليل. وكانت المسحة الطبية التي خضع لها طارق حامد أثبتت سلامته وتعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ونشر اللاعب صورة تجمعه بطارق حامد في مران الفريق الأبيض لدعمه، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام . وكتب فرجاني ساسي علي الصوره التي جمعته بطارق حامد التالي: "السند دائما وأبدا". ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة انبي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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