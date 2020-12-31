موسيماني في ورطة.. الأهلي يفقد فريقه قبل مواجهة وادي دجلة في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي فاقد العديد من العناصر الأساسية له في الفريق، بعد تعرض بعضهم لإصابات والبعض الآخر أظهرت مسحتهم الخاصة بفيروس كورونا إيجابيتها.

يفقد الأهلي، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، جيرالدو ، مروان محسن، محمد مجدي قفشة، محمد هاني، عمرو السولية، جونيور اجاي، ناصر ماهر، اكرم توفيق، رامي ربيعه.

وفي نفس السياق صرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب فوز فريقه على الاتحاد السكندري برباعية أن فريق وادي دجلة خطر ولابد الاستعداد له بشكل كبير، فهو يملك عناصر مميزة ويلعب بطريقة أوروبية.

وأضاف عبد الحفيظ أن، العناصر الأساسية هي التي لا بد الاعتماد عليها في هذه الأثناء.

وعدد عبد الحفيظ الغيابات قبل الإعلان عن نتيجة مسحة لاعبي الفريق التي تم الإعلان عنها اليوم، فلا نعلم ما الذي يخفيه موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي في جعبته.