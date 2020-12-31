اتحاد الكرة: إنبي يواجه الزمالك بملعب بتروسبورت

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة إنبي والزمالك، المقرر لها الساعة السابعة والنصف مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز، بملعب بترو سبورت.

وأعلن محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة التي خضع لها اللاعب أمس للكشف عن فيروس كورونا ليتأكد تماثل اللاعب للشفاء بعدما خضع لفترة عزل منزلي والتزم ببروتوكول العلاج الطبي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة تحت إشراف طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة قبل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

وغاب محمود علاء عن مباراة الزمالك الأخيرة بسبب الإصابة بفيروس كورونا قبل أن يتماثل اللاعب للشفاء.