مواعيد مؤجلات الدوري الإنجليزي .. السيتي وأستون فيلا واليونايتد مع بيرنلي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الخميس، موعد مباراتي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي المؤجلتين ضد كل من بيرنلي وأستون فيلا. وقررت الرابطة إقامة مباراة بيرنلي ومانشستر يونايتد يوم 12 يناير 2021 في تمام العاشرة والربع مساء بينما يخوض سيتي مباراته ضد أستون فيلا يوم الأربعاء 20 يناير 2021 في نفس التوقيت.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الإثنين الماضي، تأجيل مباراة فريقي مانشستر سيتي وإيفرتون ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة البريميرليج، بعد زيادة عدد حالات الكورونا في السيتيزينز.

كما أعلن نادي مانشستر سيتي إلى اكتشاف 5 حالات إصابة في صفوف الفريق قبل انطلاق مباراة الإثنين. وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي أجريت على 1497 موظفا خلال أيام الماضية، كشفت عن وجود 18 إصابة بفيروس كورونا. وأضاف بيان الرابطة الإنجليزية، أن سيتم عزل المصابين بفيروس كورونا لمدة 10 أيام، وفقا لبرتوكول الدوري الإنجليزي. وتعدد عدد الإصابات الأخيرة في الدوري الإنجليزي، هي الأعلى من انطلاق الموسم الجديد 2020 - 2021. أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، الأربعاء، إدراج مدينة ليفربول في المرحلة الثالثة من القيود الموضوعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا. قرار الحكومة البريطانية بإدراج ليفربول في المرحلة الثالثة، سيحرم فريقي المدينة ليفربول وإيفرتون من الحضور الجماهيري لجماهيرهم في المباريات التي ستقام على أراضيهم.

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