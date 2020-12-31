المقاولون العرب يعلن تعافي محلل أداء الفريق من فيروس كورونا

أعلن نادي المقاولون العرب عن تعافي محمد أبو العلا محلل الأداء الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من فيروس كورونا وذلك عقب إصابته مع عدد من لاعبي الفريق بالفيروس المستجد.وأثبتت المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها محمد أبو العلا نتيجة سلبية و تعافيه من فيروس كورونا، وذلك عقب خضوعه للعزل الصحى بالمركز الطبى للمقاولون.
وكان فيروس كورونا ضرب 8 لاعبين من المقاولون قبل مباراة النجم الساحلى فى كأس الكونفدرالية الأفريقية والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين على ملعب عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر.
واستعاد المقاولون كلا من، سيف الجزيرى، محمد سمير، أحمد الشيمى، هيثم الجوينى، بينما تبقى 3 لاعبين آخرون يخضعون للعزل الصحى من المرتقب عودتهم سريعًا فى ظل خضوعهم للبروتوكول الطبى.
ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى إياب دور الـ 32 الأول فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال المباراة التى تجمع الفريقين بتونس يوم الأربعاء المقبل.
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