المقاولون العرب: نتعلم من أخطائنا.. وحققنا نقاط مهمة قبل لقاء النجم الساحلي

قال علاء عبد الغني مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب إن الفريق حقق فوزا مهما فى الدوري الممتاز على البنك الاهلي بالأمس بهدفين دون رد فى إطار مباريات الجولة الخامسة من المسابقة مما أعطى اللاعبين دفعة معنوية جديدة عقب تلقي الهزيمة فى أول ثلاث جولات بالدوري .

وقال علاء عبد الغني في تصريحات إذاعية عبر أثير "أون سبورت" ببرنامج "وان تون": "حققنا فوزا مهما على البنك الأهلي، لأننا لم نخسر 3 مباريات متتالية منذ أن تولينا المهمة".

وتابع: "لويس إدواردو لاعب ذو سرعات ونستغله في اللعب وراء الدفاع، وفي المراوغات وبدأ يطور من نفسه ويدخل على المرمى".

وأضاف: "نمر بظروف قاسية من إصابات كورونا وخلافه، ودائمًا نتعلم من اخطائنا، أدينا مباراة جيدة، وحصدنا 3 نقاط هامة قبل السفر لمواجهة النجم الساحلي التونسي، ونتمنى عودة المصابين".

وتابع: "محمود أبو السعود تعافى من الكورونا ويتدرب منذ 3 أيام، ولكن الحارس الثاني حسن شاهين الذي يشارك منذ فترة هو الأقرب للمشاركة في المباراة المقبلة".

واختتم مدرب المقاولون: "حسن يؤدي بشكل جيد في غياب أبو السعود، ويجب أن يكون لنا مصداقية لدى اللاعبين ونؤكد لهم بالفعل أن من يجتهد سيشارك".