نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنطلاق مباريات الجولة الثانية لمجموعة مطروح بالقسم الثالث السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق السبت مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية عشر ب مطروح لدوري القسم الثالث بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة بسبب إحتفالات أعياد رأس السنة بثلاث لقاءات.

يواجه مركز شباب برج العرب الجريح بعد الهزيمة في أولي الجولات من الزهور الصاعد حديثا للقسم الثالث فريق المصري السلومي الذي تعادل في أولي مبارياتة مع الهلال بهدف لكل منهما وتقام المباراة علي ملعب مركز شباب برج العرب ويسعي الفريقين للفوز لتحسين الأوضاع مبكرا.

وعلي ملعب إستاد الجامعة يواجه الحرية المنتشي بعد فوزة في أولي المباريات علي مطروح بهدفين نظيفين فريق الهلال الذي تعادل مع المصري السلومي ، ويسعي الحرية للفوز للمنافسة علي الصعود مبكرا، بينما يسعي فريق الهلال لتحقيق الفوز لتعويض التعادل في أولي الجولات والدخول في المنافسة علي الصعود.

وفي المباراة الثالثة يواجه فريق مطروح الجريح بعد هزيمتة في الجولة الأولي من الحرية بهدفين فريق مركز شباب الحمام في أولي مبارياتة بالمجموعة بعد أن جنبتة القرعة اللعب في الجولة الأولي.

وتختتم مباريات الجولة الأحد بلقاء الشرطة المطروحي مع الزهور ويسعي فريق الزهور لمواصلة الإنتصارات بعد فوزة في الجولة الأولي علي مركز شباب برج العرب بهدف، بينما يسعي الشرطة للعودة بعد هزيمتة الكبيرة في الجولة الأولي من شباب الضبعة 1/3.

ترتيب المجموعة الثانية عشر:

1- الحرية 3 نقاط

2- شباب الضبعة 3 نقاط

3- الزهور 3نقاط

4- الهلال نقطة واحدة

5- المصري السلوم نقطة واحدة

6- برج العرب بدون نقاط

7- الشرطة بدون نقاط

8- مطروح بدون نقاط

9- م.شباب الحمام بدون نقاط