نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يعبر عقبة الباطن في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلب الاتحاد على مضيفه الباطن 2-1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وتقدم الاتحاد عن طريق رومارينيو في الدقيقة 54، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وسجل فابيو آرو هدف تقليص الفارق للباطن في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الباطن عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.