نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان صبحي يزين قائمة بيراميدز أمام الإنتاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته لخوض مباراة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع نظيره الإنتاج الحربي في الخامسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وجاءت اختيارات المدير الفني على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: عمر جابر - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل عماد دونجا - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس - جون أنطوي