نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوكيتينو يُحدد صفقات باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن اقتراب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لقيادة باريس سان جيرمان خلفا للألماني توماس توخيل الذي أقيل رسميًا الثلاثاء الماضى.

ويرتبط أكثر من لاعب بالانضمام لصفوف الفريق الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية،"فإن بوكيتينو يتطلع لضم أكثر من لاعب بالدوري الإنجليزي لصفوف الفريق الباريسي خلال فترة الميركاتو الشتوي الجاري".

وأضافت:" ينوي الأرجنتيني ضم الإيفواري ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس، الذي كان يسعى لضمه منذ فترة طويلة عندما كان مدربا لتوتنهام هوتسبير".

واختتمت:"وليس هذه الصفقة الوحيدة التي ينوي إتمامها بوكيتينو لسان جيرمان، ولكن هناك العديد من الأسماء الأخرى من البريميرليج مثل ديلي آلي لاعب توتنهام، وزملائه الثلاثة سيرجي أورييه وهوجو لوريس وهاري وينكس".