بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 12 لاعبا من قائمة الفريق الأحمر التي ستواجه وادي دجلة غدًا الجمعة على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.
واستبعد موسيماني كلا من :-
كريم نيدفيد وجونيور أجاي وناصر ماهر وجيرالدو دا كوستا، وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة، عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق ومحمد هاني ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومروان محسن، ورامي ربيعة للإصابة بفيروس كورونا.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد، وأحمد رمضان بيكهام، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وصلاح محسن، وسعد سمير، وعلي معلول، وأحمد ريان، وأحمد نبيل كوكا، ومحمد شكري، وعربي بدر، وعبد الرحمن مانو، وزياد طارق.