نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأسماء.. موسيماني يستبعد 12 لاعبا من قائمة الأهلي لمباراة دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 12 لاعبا من قائمة الفريق الأحمر التي ستواجه وادي دجلة غدًا الجمعة على ستاد "الأهلي we" ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد موسيماني كلا من :-

كريم نيدفيد وجونيور أجاي وناصر ماهر وجيرالدو دا كوستا، وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة، عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق ومحمد هاني ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومروان محسن، ورامي ربيعة للإصابة بفيروس كورونا.

وجاءت القائمة على النحو التالي: