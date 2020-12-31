مع أطفاله.. عمرو السولية يحتفل بالعام الجديد

هنأ عمرو السولية لاعب النادي الأهلي جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بالعام الهجري الجديد 202‪0.

ونشر السولية مجموعة من الصور له من النادي الأهلي ومع أطفاله وعلق عليها قائلا "مع نهاية العام 202‪0الحمدلله على كل النعم اللى حصلت السنة دى ومع بداية السنة الجديدة ربنا يبعد عنا الوباء والبلاء ربنا يحفظ أولادنا وأهلنا يارب كل عام وأنتم بخير2021".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي فاقدا العديد من العناصر الأساسية له في الفريق، بعد تعرض بعضهم لإصابات والبعض الآخر أظهرت مسحتهم الخاصة بفيروس كورونا إيجابيتها.

يفقد الأهلي، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، جيرالدو ، مروان محسن، محمد مجدي قفشة، محمد هاني، عمرو السولية، جونيور اجايي، ناصر ماهر، اكرم توفيق، رامي ربيعة.