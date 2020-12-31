البنك الأهلي مواليد 99 يحصد 3 نقاط أمام الإسماعيلي

حقق فريق البنك الاهلي مواليد 99 الفوز على منافسه الإسماعيلي، بنتيجة هدف دون رد في مباراة قوية تسيدها منذ اللحظات الأولى رغم أنها جرت في عقر دار الدراويش.

وقال الكابتن عمرو عبدالدايم المدير الفني لفريق البنك الاهلي إن الشوط الاول شهد سيطرة واستحواذا، على وسط الملعب مما اسفر عن احراز الهدف الاول بقدم اللاعب الموهوب محمد صلاح. كما شهد الشوط الثاني ضغطا من الاسماعيلي ودفاعا جيدا من فريقنا واللعب على الهجمات المرتدة، وتم تكثيف النواحي الدفاعية بهدف الحفاظ علي النتيجة، واستطعنا الخروج بالمباراة لبر الامان والحفاظ على المستوى الفني المميز.

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