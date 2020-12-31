الجمهور يوجه رسالة لـ فرجاني ساسي بعد ظهوره مع طارق حامد

نشر فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صوره تجمعه مع صديقه بالفريق طارق حامد.

وعلق فرجان ساسي على الصورة التي ظهر بها مع طارق حامد من مران الفريق قائلا :"السند دائما وابدا".

وجاءت بعض التعليقات "وحياة اغلى حاجة عندك وحياة كل شعب تونس جدد وخليك يا ساسي مفيش زملكاوى فى الدنيا مابيحبكش كلنا بنحبك وعايزينك ومفيش لعيب فى كل اجيال الزمالك كل الناس حبتة كدة جدد يا ساسي انا ممكن يحصلى حاجة لو مشيت" و " جدد يا فرجاني الكورة في ملعبك متخسرش جمهور الزمالك الادارة عملت اللي عليها ".

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة إنبي والزمالك، المقرر لها الساعة السابعة والنصف مساء السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الممتاز، بملعب بترو سبورت.