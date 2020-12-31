محمد صلاح يتصدر تشكيل العام لـ الدوري الإنجليزي من هوسكورد

كشف موقع "هوسكورد" العالمي، عن تشكيلته المثالية لعام 2020 في الدوري الإنجليزي، والتي شهدت تواجد محمد صلاح نجم ليفربول.

وحصل صلاح من هوسكورد على تقييم 7.37 على أدائه خلال العام، ونفس التقييم الذي حصل عليه ساديو ماني زميله بالفريق.

ولم يتواجد في التشكيل من ليفربول سوى الثنائي صلاح وماني، حيث غاب كل من روبرتسون وآرنولد وفيرجل فان دايك وكذلك الحارس أليسون بيكر.

التشكيل شهد غياب العديد من اللاعبين، على رأسهم فيرجيل فان دايك وسون هيونج مين وجيمي فاردي وكذلك داني إنجز.

واختار موقع هوسكورد تشكيلته المثالية لعام 2020 والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارتينيز ( أستون فيلا)

خط الدفاع: لوكاس دين (إيفرتون) – فيسترجارد (ساوثهامبتون) - تاركوفسكي (بيرنلي) – جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

خط الوسط: جاك جريليتش (أستون فيلا) – برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – ساديو ماني (ليفربول).

خط الهجوم: هاري كين (توتنهام) – محمد صلاح (ليفربول)