كشف موقع "هوسكورد" العالمي، عن تشكيلته المثالية لعام 2020 في الدوري الإنجليزي، والتي شهدت تواجد محمد صلاح نجم ليفربول.
وحصل صلاح من هوسكورد على تقييم 7.37 على أدائه خلال العام، ونفس التقييم الذي حصل عليه ساديو ماني زميله بالفريق.
ولم يتواجد في التشكيل من ليفربول سوى الثنائي صلاح وماني، حيث غاب كل من روبرتسون وآرنولد وفيرجل فان دايك وكذلك الحارس أليسون بيكر.
التشكيل شهد غياب العديد من اللاعبين، على رأسهم فيرجيل فان دايك وسون هيونج مين وجيمي فاردي وكذلك داني إنجز.
واختار موقع هوسكورد تشكيلته المثالية لعام 2020 والتي جاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى: مارتينيز ( أستون فيلا)
خط الدفاع: لوكاس دين (إيفرتون) – فيسترجارد (ساوثهامبتون) - تاركوفسكي (بيرنلي) – جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)
خط الوسط: جاك جريليتش (أستون فيلا) – برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) – ساديو ماني (ليفربول).
خط الهجوم: هاري كين (توتنهام) – محمد صلاح (ليفربول)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد صلاح يتصدر تشكيل العام لـ الدوري الإنجليزي من هوسكورد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.