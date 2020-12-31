بصور مع زوجته.. علي غزال يهنئ جمهوره بالعام الجديد 2021

حرص علي غزال لاعب سموحة على تهنئة متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بحلول العام الميلادي الجديد2021.

ونشر علي غزال صورة له برفقة زوجته وأولاده عبر انستجرام وعلق عليها قائلا :"إنهاء عام 2020 في الحجر الصحي???? جاهز لبداية جديدة في عام 2021 بالكثير من الحب إن شاء الله❤️'.

وغاب علي غزال لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة عن مواجهة الزمالك فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدورى الممتاز بعد إصابته بفيروس كورونا .

ويأتى غياب غزال مؤثرا بالنسبة للجهاز الفنى لسموحة بقيادة أحمد سامى فى ظل الاعتماد على اللاعب بشكل مستمر فى قيادة وسط ملعب الفريق فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يتمتع بها .

وكان علي غزال انتقل إلى سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية .