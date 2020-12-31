كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتي.. حمدي فتحي يهنئ زوجته بالعام الجديد

ونشر حمدي فتحي عبر استوري بحسابه بإنستجرام صورة له مع زوجته وعلق عليها قائلا "كل سنة وانتى طيبه يا حبيبتي".
ويدخل النادي الأهلي فاقدا العديد من العناصر الأساسية له في الفريق، بعد تعرض بعضهم لإصابات والبعض الآخر أظهرت مسحتهم الخاصة بفيروس كورونا إيجابيتها.
يفقد الأهلي، محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، جيرالدو ، مروان محسن، محمد مجدي قفشة، محمد هاني، عمرو السولية، جونيور اجاي، ناصر ماهر، اكرم توفيق، رامي ربيعه.
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